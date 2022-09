Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt Wie gelang der mutmaßliche Millionenbetrug am Gasmarkt?

In den Fall sind laut der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft auch Behörden aus den Niederlanden, Österreich und Irland eingebunden. Österreichs Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigte, involviert zu sein. Eine Sprecherin der niederländischen Staatsanwaltschaft bestätigte die Ermittlungen wegen Betrugsverdachts ebenfalls, es gehe um einen Schaden von 16 Millionen Euro. Die Behörde ermittle, sagte die Sprecherin, gegen einen Deutschen, einen Österreicher, einen Briten und einen Iren. Ein Verdächtiger sei im Juni in Italien festgenommen worden. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Ermittler einen weiteren Verdächtigen in Griechenland aufgegriffen und nach Deutschland ausliefern lassen, er soll inzwischen nicht mehr in Untersuchungshaft sitzen. Die irische Behörde beantwortete eine Anfrage nicht.