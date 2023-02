Staatskonzern Uniper ist ein Test für den Unternehmer Lindner

So weit, so teuer. Und jetzt? Maubach und der bisherige Vorstand treten ab, so viel ist klar, ein Teil der neuen Führung ist auch schon benannt. In den nächsten Wochen muss es nun vor allem darum gehen, dass der Bund schnell klar macht, was Uniper in Zukunft für ein Unternehmen sein soll, worin das Geschäftsmodell besteht und vor allem, wie die Aufgabenteilung mit dem zweiten großen, neuen Staatskonzern der Securing Energy for Europe (Sefe), vormals Gazprom Germania, aussieht. Federführend für die Uniper-Beteiligung zuständig ist dabei das Finanzministerium Christian Lindners, bei der Sefe ist das Wirtschaftsministerium Robert Habecks verantwortlich, ein weiteres, prickelndes Job-Sharing-Arrangement zwischen den sich zuletzt nicht ganz grünen Ministern.