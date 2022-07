Stadtwerke zur Gasumlage „Die Frage ist: Können sich die Kunden das überhaupt noch leisten?“

Kritik gibt es auch an der geplanten Ausgestaltung: Die gehe an der Realität vorbei, heißt es bei Deutschlands größtem Stadtwerk in München. „Eine sinnvolle und pragmatische Lösung wäre, die Umlage öffentlich bekannt zu geben und ähnlich wie andere Netzumlagen an die Kund*innen weiterzugeben“, heißt es.