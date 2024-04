Standort Deutschland Wirtschaftsweise warnt vor langfristig hohen Stromkosten

Doch nach der Studie von Energie-Expertin Grimm und ihren Kollegen wird dieser Preis lediglich erreicht, wenn Industrieanlagen nur genau dann produzieren, so lang die jeweils genutzten Erneuerbaren-Anlagen genug Wind haben und ausreichend Sonne eingefangen wird. Das sei aber nicht realistisch. „Die Stromkosten dürften also nicht – wie erhofft – mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich sinken“, lautet der zentrale Satz. Und dabei rechnen die Fachleute noch nicht einmal mit ein, was an Netzgebühren, für allgemeine Backup-Einrichtungen und Margen im Stromhandel berechnet werden dürfte.