Start am 1. Juni Deshalb könnte Lindners Tankrabatt komplett verpuffen

Dabei ist die Frage, ob und wann der Rabatt wirkt, nicht nur aus Sicht privater Verbraucher und der Politik wichtig, sondern gerade auch aus Sicht kraftstoffintensiver Betriebe, etwa von Speditionsunternehmen. Die fürchten Massenpleiten in der Branche und Versorgungsengpässe in Deutschland. „Es wäre eine Katastrophe, wenn der Tankrabatt verpufft. Dann droht ein Massensterben in unserer Branche, was die Versorgung in Deutschland akut gefährden würde“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Güterverkehr und Logistik (BGL), Dirk Engelhardt, der „Bild am Sonntag“. Er forderte die Bundesregierung auf, für mehr Entlastung zu sorgen.