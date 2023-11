Start-up Nextwind „Die Photovoltaik-Industrie haben wir an China verloren – nicht auch noch die Windkraft“

Wollen nicht auch die Betreiber älterer Anlagen ihre eigenen Windparks selbst „repowern“? Es dürfte bei den Strompreisen doch ein lukratives Geschäft sein. Wieso braucht es da überhaupt Anbieter wie Nextwind?

Meyer: Absolut, das gibt es! Wir können auch nicht alles machen. Aber es gibt auch zahlreiche Landwirte, die sich vor 20 Jahren zusammengetan haben. Die waren damals vielleicht 50 Jahre alt. Die sind heute 70. Die müssen sich heute fragen: Will ich jetzt nochmal das neue Investment machen? Das ist wie im Mittelstands-Management: Manchmal hat man einen Nachfolger, manchmal nicht.

Süss: Die ersten 20 Jahre ist eine Anlage im EEG-Einspeisetarif. Danach erfolgt der Handel über den Spotmarkt, der eine eigene Herausforderung ist. Da braucht man Stromhandelskompetenz, wie im Öl- und Gasmarkt auch. Eine erneuerte, sozusagen „repowerte“ Anlage fällt dagegen wieder für 20 Jahre in den EEG-Tarif. Allerdings sind die Kosten der Anlagen deutlich gestiegen.

Konkret?

Süss: Vor 20 Jahren hat eine Windkraftanlage vielleicht eine Million Euro gekostet, heute kostet sie zwischen sieben und neun Millionen Euro. Das sind andere wirtschaftliche Dimensionen. Es besteht also durchaus ein unternehmerisches Risiko. Unterm Strich behaupte ich aber, gleichen sich die gestiegenen Kosten und gestiegene Effizienz bei der Amortisation eines Windrads aus: Früher waren sie kleiner und günstiger, heute teurer, aber auch leistungsfähiger. Es hat sich wenig geändert.

Meyer: Im Rahmen seiner Lebenszeit sollte sich der Kauf eines alten Windrads amortisieren. Aber reich wird man dadurch nicht.

Woste: Die EEG-Förderung läuft 20 Jahre, eine moderne Windkraftanlage läuft aber länger als 20 Jahre. Es fallen also Anlagen automatisch raus aus der Förderung, sie produzieren aber weiterhin Strom. Wir versuchen dann, diesen Strom über die Börse zu verkaufen oder langfristige Verträge mit großen Abnehmern zu schließen. Die Nachfrage nach grünem Strom ist ja da, jeder Mittelständler will das. Die wollen direkte Bezugsverträge für grünen Strom. Dieser Markt entwickelt sich gerade.

Trotz des boomenden Marktes führt vermutlich nicht jede Ihrer Anfragen zum Erfolg. Woran scheitern die Vorhaben?

Meyer: Wir scheitern entweder am Wettbewerb oder am Preis. Beim eigentlichen Repowering-Prozess, also der neuen Genehmigung für einen alten Standort, sind wir bisher noch nicht gescheitert. Bevor wir kaufen, führen wir eine sehr sorgfältige Analyse durch, ob wir am existierenden Standort auch eine neue Genehmigung bekommen.

So ein Austausch bedeutet ja, dass Sie die komplette Windkraftanlage abbauen lassen müssen. Was passiert mit den alten Anlagen?

Süss: Das Betonfundament wird geschreddert und endet, wenn es gut läuft, im Straßenbau direkt vor Ort. Einen Großteil des Turms, vor allem Stahl und Kupfer, kann man recyclen. Auch die Glas- und Kohlefaser-Anteile in den Rotorblättern lassen sich mit neuer Technik mittlerweile wiederverwenden. Im Idealfall kann man alte Anlagen auch weiterverkaufen und woanders wiederaufbauen.