Steigende Energiepreise Nächster Stromanbieter meldet Insolvenz an – beginnt jetzt die Pleitewelle?

So rechnen die Experten des Kreditversicherers Euler Hermes bereits mit einem deutlich gestiegenen Insolvenzrisiko für kleinere Versorger in Deutschland und Großbritannien. Beide Länder würden über eine ähnliche Marktstruktur des Energiesektors verfügen. In Großbritannien hatte zuletzt bereits eine Reihe von Versorger-Pleiten für Aufsehen gesorgt.



In Deutschland reagierten mehrere Energieanbieter mit Preiserhöhungen für ihre Endkunden. So hat der Kölner Strom- und Gasanbieter „immergrün“, eine Marke der Rheinische Elektrizitäts- und Gasversorgungsgesellschaft, Verbrauchern in Kundenmailings erhebliche Preiserhöhungen für die Belieferung mit Strom und Gas mitgeteilt. Anderen Kunden soll das Unternehmen laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen mitgeteilt haben, die Stromversorgung werde kurzfristig eingestellt. Die Verbraucherschützer haben das Unternehmen inzwischen abgemahnt. Die Preiserhöhungen seien völlig intransparent und unzureichend kommuniziert worden, „der kurzfristige Belieferungsstopp ohne ausreichende Begründung setzt dem ganzen dann noch die Krone auf“, kritisierte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW.