Steuern Industrie-Präsident Russwurm gegen „Übergewinnsteuer“

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, lehnt eine sogenannte Übergewinnsteuer ab. „Ich tue mich schwer, „Übergewinn“ zu definieren. Wo fängt er an, wo hört er auf?“, sagte Russwurm der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Im Übrigen mag man sich nicht vorstellen, was für eine neue Bürokratie dann für die Feststellung notwendig würde.“ Gewinne würden zudem bereits hoch besteuert. „Je mehr Gewinn ein Unternehmen macht, umso mehr Steuern zahlt es.“