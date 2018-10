Stillgelegt fürs Klima Drei Braunkohle-Blöcke gehen vom Netz

In Nordrhein-Westfalen und Brandenburg werden an diesem Wochenende drei Braunkohle-Kraftwerksblöcke abgeschaltet. Die Anlagen in den Kraftwerken Niederaußem im rheinischen Revier und Jänschwalde in der Lausitz gehen zum 1. Oktober in die Sicherheitsreserve, bevor sie in vier Jahren endgültig stillgelegt werden. Die Betreiber RWE und Leag erhalten dafür eine Vergütung, die von den Stromkunden bezahlt werden muss.