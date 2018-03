Strafzolldschungel: Zu viele Schlupflöcher

Weshalb Phoenix Solar in Georgia trotzdem Module made in China einsetzt, hat einen ebenso einfachen wie ernüchternden Grund. Die Abwehrmaßnahmen gegen die Chinesen bringen offenkundig wenig. Die Erkenntnis ist ein Tiefschlag für Solarworld-Chef Frank Asbeck, der erfolgreich für die Einführung von Strafzöllen zunächst in den USA und dann in Europa gekämpft hat. Anfang Juli musste der angezählte Solarunternehmer sogar konsterniert mitteilen, dass er in seinem Werk im US-Bundesstaat Oregon trotz der Zölle rund 100 Mitarbeiter entlassen werde.