Strategie-Update Das hat RWEs Kapitalmarkttag gebracht

Geht es nach RWE, wird 2030 knapp ein Drittel der eigenen Kapazität (30 Prozent) in den USA verortet sein, 25 Prozent in Deutschland, 25 Prozent in Großbritannien und die restlichen 20 Prozent im Rest Europas und im Rest der Welt. Dabei machen die sogenannte „flexible Erzeugungskapazität“, dazu gehören auch Kraftwerke auf Basis von Erdgas und Wasserstoff, 30 Prozent des Portfolios aus, Fotovoltaik 25 Prozent, Onshore-Wind 20 Prozent, Offshore-Wind 15 Prozent und Batteriespeicher 10 Prozent. Eine Herausforderung bleibt dabei der Zubau in Deutschland. Ein Viertel der avisierten Kapazität von mindestens 65 Gigawatt entspräche einer Kapazität von 16,25 Gigawatt für Deutschland im Jahr 2030. Im Juli konnte RWE in Deutschland bei Offshore- und Onshore-Wind sowie bei Fotovoltaik und Batteriespeichern gerade mal eine Kapazität von knapp zwei Gigawatt vorweisen. Nimmt man die Kapazität von Gas, Wasserkraft, Biomasse und Pumpspeichern hinzu, kommt RWE auf 8,44 Gigawatt. Der Sprung, um das gesteckte Ziel zu erreichen, ist also gewaltig. Dafür will RWE bis 2030 allein in Deutschland 11 Milliarden Euro in Erneuerbare investieren – und hebt seine geplanten Investitionen entsprechend um 20 Prozent an.