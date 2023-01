Strategische Partnerschaft Autozulieferer Vitesco steigt in Wasserstoff-Wirtschaft ein

Die metallische Beschichtung der Zellen führt Sunfire in einem Werk in Solingen durch. Um die Serienproduktion in Limbach-Oberfrohna mit der nötigen Anzahl von Zellen versorgen zu können, soll auch die Fertigung in Solingen ausgeweitet werden. In einigen Wochen soll dort eine neue Produktionslinie eröffnet werden, eine weitere soll sich bereits im Aufbau befinden. Sunfire will 2023 jährlich Alkali-Elektrolyseure mit einer Gesamtkapazität von 500 Megawatt produzieren. Eine Ausweitung in den Gigawatt-Bereich soll bereits geplant sein.



