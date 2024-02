Streit in der Solarbranche „Subventionen sind Old Solar“

Die heiße Phase des politischen Ringens um mögliche Subventionen der Ampel für europäische Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen hat begonnen. In der kommenden Sitzungswoche des Bundestags ab dem 19. Februar könnte mit dem Solarpaket I eine Novelle des Erneuerbare-Energie-Gesetzes beschlossen werden. Darin enthalten könnte ein „Resilienzbonus“ sein, zumindest wenn es nach dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) und Herstellern wie Meyer Burger, Solarwatt oder Heckert Solar geht.



Dieser Bonus würde die Einspeisevergütung für jene Erzeuger von Solarstrom erhöhen, die auf europäische Produkte setzen. Mit anderen Worten: Kaufe ich made in Europe, erhalte ich höhere Erträge. Die genaue Höhe dieses Bonus wäre abhängig davon, bei welchen Wertschöpfungsstufen rein europäische Produkte verwendet würden. Der Bonus wird als Abwehrmaßnahme gegenüber chinesischen Solarmodulen gesehen. Der Preis für diese Module ist im vergangenen Jahr so sehr gefallen, dass manche hiesigen Hersteller bezweifeln, dass sich eine Produktion in Deutschland noch lohnt. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger will in der zweiten Februarhälfte entscheiden, ob es ein Modulwerk in Freiberg in Sachsen schließt.