Streit um Gaspipeline Die Stiftung für Nord Stream 2 ist eine totale Fehlentscheidung

Dieser Schuss ist wohl eindeutig nach hinten losgegangen. Klimaaktivisten der Bewegung „Fridays for Future“ und „Ende Gelände“ protestieren in diesen Tagen vor der SPD-Zentrale in Berlin gegen den Weiterbau der umstrittenen russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2. „Sauberes Erdgas ist eine dreckige Lüge“ war auf einem Plakat zu lesen. Auf einem anderen: „Pipeline in der Krise? Nicht mit uns!“ Die Umweltkämpfer lehnen eine Stiftung ab. Mit dieser will die Landesregierung der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern die von den USA angedrohten Sanktionen gegen am Bau der Gasleitung beteiligter Unternehmen aushebeln.