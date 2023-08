Streit um Netzentgelte: Streicht den Strafzoll für Erneuerbaren-Pioniere

Das lässt sich leicht erklären, denn in jenen Regionen müssen die Verteilnetzbetreiber, von denen es in Deutschland etwa 900 gibt, auch verstärkt in den Ausbau von Leitungen investieren. Diese Investitionen dürfen sie auf die Netzentgelte umlegen, die wiederum Teil des Preises sind, den Verbraucher zahlen. Im Ergebnis führt das dazu, dass diejenigen, die Windräder in ihrem Hinterhof hinnehmen müssen, auch noch einen höheren Strompreis zu bezahlen.



Sie sind die Gelackmeierten. Schönen Dank auch. Und so sind die Entgelte in norddeutschen Ländern, in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen, hoch, in Brandenburg, das beim Ausbau der Windkraft zu den Pionieren in Deutschland gehört, aber selbst in Teilen Bayerns. Nein, fair ist das nicht, für die Akzeptanz der Energiewende sogar gefährlich.