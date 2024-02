Streit um staatliche Hilfen Was steht in der Solarindustrie auf dem Spiel?

Zum einen weil die betroffenen Unternehmen, allen voran Meyer Burger, den Druck erzeugen. Im Januar hat Meyer Burger vorläufige Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr verkündet. Die waren schlecht. Gleichzeitig hat CEO Gunter Erfurt angekündigt, in der zweiten Februarhälfte entscheiden zu wollen, ob das Modulwerk in Freiberg geschlossen werden müsse. Dort allein arbeiten 500-600 Beschäftigte. Meyer Burger hat ein weiteres Werk in Sachsen und eine Zellfertigungsproduktion im Bitterfelder Stadtteil Thalheim in Sachsen-Anhalt. Zum anderen gibt es eine Gesetzeslogik, die Zeitdruck erzeugt. Wenn der Resilienzbonus schnell greifen soll, muss er am besten in ein bestehendes Gesetzesprojekt gepackt werden, das unmittelbar zur Abstimmung steht. Dafür bietet sich die EEG-Novelle im Rahmen des so genannten Solarpakets I der Bundesregierung an. Darin ist eine ganze Reihe an Maßnahmen zur Förderung des Ausbaus der Fotovoltaik in Deutschland enthalten. Das Solarpaket könnte in der Sitzungswoche ab dem 19.2. zur Abstimmung gestellt werden. Die Hoffnung wäre dann, dass das Gesetz – und damit die Fördermaßnahmen – schon im April oder Mai in Kraft treten könnten.