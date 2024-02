Streit um staatliche Hilfen Was steht in der Solarindustrie auf dem Spiel?

Dann wird’s erstmal hart. Meyer Burger dürfte dann fix beschließen, seine Modulfabrik in Freiberg in Sachsen zu schließen. Die Zellproduktion in Bitterfeld dürfte zunächst weiterlaufen. Das Unternehmen will bald zwei Werke in den USA in Betrieb nehmen. Bis es so weit ist, muss das Modulwerk dort aber noch auf Zellen aus Bitterfeld zurückgreifen. Der Anlagenbau in Hohenstein-Ernstthal in Sachsen soll zunächst ebenfalls weiterlaufen. Solarwatt hat bereits angekündigt, über die Drosselung der Produktion nachzudenken, Heckert Solar aus Chemnitz hat die Produktion ebenfalls schon gedrosselt. Für alle dürfte der Sprung in die USA eine Überlegung wert sein. Der Inflation Reduction Act schafft erhebliche Anreize für den Bau von Solarmodulen in den USA.