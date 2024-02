Streit um staatliche Hilfen Was steht in der Solarindustrie auf dem Spiel?

Nimmt man mal an, dass die Module aus China qualitativ in gleichwertig sind, ist das ein Vorteil für Verbraucher: Sie müssen weniger für ihre Solaranlage zahlen. Für die Hersteller hier sind die Folgen natürlich problematisch. Die erste Welle deutscher Industrieproduktion ist in den Zehnerjahren verebbt, nachdem die Förderung beschnitten worden ist. Herausragendes Beispiel ist das Unternehmen Solarworld, das 2017 Insolvenz anmelden musste. Übernommen hat: China. 2022 importierten die Deutschen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 87 Prozent ihrer Solaranlagen aus dem Land. Eigentlich wollten Firmen wie Meyer Burger in den vergangenen zwei Jahren für eine Renaissance sorgen. Aber die günstigen chinesischen Preise können sie nun kaum schlagen, die Produktion hier gerät unter Druck. Meyer Burger hat angekündigt, in der zweiten Februarhälfte entscheiden zu wollen, ob das Modulwerk in Freiberg geschlossen wird, Solarwatt-Chef Detlef Neuhaus sagte dem Handelsblatt: „Wenn gar nichts passiert, müssten wir darüber nachdenken, wie es mit unserer Produktion weitergeht“. Bis Ende des Jahres müsse man sich entscheiden, ob die Fabrik geschlossen wird. Auch Heckert Solar drosselt seine Produktion. Die Forderung aus der Branche lautet: Helft uns.