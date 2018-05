Uniper-Chef stichelt im Übernahmestreit gegen Fortum

Und schon deutet sich er nächste Zwist an. Die Luxemburger Aktionärin Cornwall will auf der Hauptversammlung am 6. Juni die Einsetzung eines Sonderprüfers durchsetzen. Dieser solle das Vorgehen des Uniper-Vorstands in dem Fall unter die Lupe nehmen. Hinter dem Antrag stehe der Hedgefonds Elliott, sagte Schäfer. Von Elliott in Deutschland war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Elliott hält nach den letzten Angaben 7,38 Prozent der Stimmrechte von Uniper. Der Investor gilt als wenig zimperlich, was gerade auch der Anlagenbauer Gea zu spüren bekommt.