Streit zwischen Biden und Putin Der Strompreis-Wahnsinn in vier Grafiken

Aktuell aber kostet der Strom an den Energiebörsen in Frankreich und Österreich deutlich mehr als in Deutschland. Am günstigsten ist der Strom in Norwegen. Kein Wunder, denn das Land setzt viel auf Wasserkraft und ist dazu mit seinen Erdölvorkommen unabhängig vom Weltmarkt. Zum Vergleich: In den USA kostet Strom am 7. Dezember im Schnitt nur rund 70 Euro. In Texas ist er sogar für nur 30 Euro zu haben.