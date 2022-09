Streitgespräch „Der Strommarkt ist gesund, richtig und funktioniert genau so, wie er soll“

Was halten Sie konkret vom Siempelkamp-Modell?

Hirth: Er ähnelt einem Modell der spanischen Regierung, den Strompreis zu drücken. Solche Eingriffe klingen elegant und einfach, sind im Strommarkt aber mit immensen Folgen behaftet. Die spanische Intervention wäre eine Katastrophe für Deutschland. Sie drückt den Strompreis und erhöht die Stromexporte. Unser Strommarkt ist europäisch. Führten wir die Intervention in Deutschland ein, würden wir eine gigantische Menge an subventioniertem Strom an unsere Nachbarn exportieren. Der würde aus Gaskraftwerken kommen – Gasbedarf und Gaspreis würden in die Höhe schießen. Wir würden mehr Strom verbrauchen und unsere Industrie müsste noch mehr einsparen. In Spanien hat das schon massive Nachteile, aber für ein Land wie Deutschland – keine Chance.