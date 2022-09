Streitgespräch „Der Strommarkt ist gesund, richtig und funktioniert genau so, wie er soll“

Herr Howe, Lion Hirth meint, Betriebsschließungen sind der einzige Weg. Das kann Sie doch nur empören, oder?

Howe: Lassen Sie uns volkswirtschaftlich von oben darauf schauen: Niemand weltweit schmilzt eine Tonne Eisen mit weniger Energieaufwand als wir hier in Deutschland. Wenn wir hier nicht produzieren, weil wir Strom sparen, werden die Strukturbauteile stattdessen in China, Südafrika oder Brasilien bestellt – und dann mit doppelt soviel Energieaufwand hergestellt wie in unserer Gießerei in Krefeld. Dann wird es teuer und unter hohen Emissionen nach Europa gefahren. Das kann nicht sinnvoll sein. Wenn wir Unternehmen temporär abschalten, kreieren wir nachgelagert Kosten, die in den Modellen der Volkswirte nicht berücksichtigt sind. Wir deindustrialisieren unser Land. Einige Unternehmen werden wieder hochfahren, andere aber nicht. Die haben nicht die Liquidität, können Kunden und Angestellte während der Stilllegung nicht halten. Die Höhe der Transferzahlungen, die daraus entsteht, ist gar nicht absehbar.