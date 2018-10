Strom selbstgemacht Ikea steigt den Kunden mit Solarzellen aufs Dach

In der vergangenen Dekade sind die Preise für Fotovoltaikanlagen dramatisch gefallen. Kosteten Anfang 2006 beispielsweise schlüsselfertige Aufdach­Anlagen bis 10 kWp (Kilowatt-Peak) im Schnitt rund 5000 Euro/kWp, liegt aktuell der Durchschnittspreis nur noch bei knapp 1200 Euro/kWp. Der Preis einer Anlage hängt dabei jedoch stark von der Qualität und Art der Solarmodule ab. Diese machen den Großteil der Anlagenkosten aus.



Eine komplett installierte, schlüsselfertige Ikea-Solaranlage soll laut den Schweden für ungefähr 4800 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich sein. In diesem Angebot ist eine Anlagenleistung von 2,2 Kilowatt vorgesehen. Verbaut werden polykristalline Solarmodule von Canadian Solar (made in China) und SolaX-Wechselrichter (made in China). Beim Angebot „Solstrale Plus“, dass ab 5075 Euro erhältlich ist, sind monokristalline Solarmodule von JA Solar (made in China) und ebenfalls SolaX-Wechselrichter enthalten. Für Flachdächer wird es zunächst keine Anlagen geben, entsprechende Angebote sollen jedoch in den kommenden Monaten ebenfalls verfügbar sein.