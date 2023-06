Stromnetzausbau E.On-Chef sieht bayerische Verwaltung als Vorbild für Deutschland

E.On-Chef Leonhard Birnbaum hat davor gewarnt, dass die „Mammutaufgabe Energiewende und vor allem der Ausbau der Verteilnetze für Strom in Deutschland an langsamen Genehmigungsverfahren scheitern könnten. „Derzeit stößt der Netzausbau in der Verwaltung an Grenzen. Wenn das so weitergeht, wird die Infrastruktur zum Engpass der Energiewende – flächendeckend“, sagte Birnbaum im Interview mit der WirtschaftsWoche. Zehn Jahre dauere es im Normalfall, bis der Ausbau des Netzes genehmigt werde. „Die bürokratischen Prozesse müssen um Lichtjahre schneller werden, wir brauchen den Willen zur pragmatischen Umsetzung“, sagte Birnbaum. „Deutschland muss ein neues Betriebssystem für Genehmigungen entwickeln.“