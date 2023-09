Der Stromnetzbetreiber Tennet will für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland und den Niederlanden massiv in Umspannwerke investieren. Tennet habe mit Siemens Energy und drei weiteren Herstellern einen Rahmenvertrag im Wert von 1,9 Milliarden Euro unterzeichnet, teilte der Konzern am Montag mit.