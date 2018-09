Strompreis Fairness macht Stromkunden zahlungsfreudig

Das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen hat jetzt in einem Experiment mit 11.000 Haushalten ermittelt, wie hoch die Zahlungsbereitschaft der Bürger für grünen Strom ist und wie diese mit den Umlagerabatten für Unternehmen korreliert. Die Studie erscheint in der Fachzeitschrift „Nature Energy“ und liegt der WirtschaftsWoche vorab vor. Kernergebnis: „Ein Abbau der Ungleichheit in der Kostenbelastung würde die Bereitschaft der Bürger, für grüne Energie zu zahlen, substanziell erhöhen“, schreiben die RWI-Ökonomen Mark Andor, Manuel Frondel und Stephan Sommer.