Strompreis: Hört auf mit dem deutschen Masochismus!

Und so lässt sich der Aktionstag von IGBCE und IG Metall vor allem als Mahnmal verstehen, dass endlich stabile Verhältnisse her müssen, dass nachhaltig klar sein muss, wie die Brücke in die Zukunft aussieht, selbst wenn sie sehr schmal sein mag. „Wie können sich die Deutschen nur so sehr hassen, dass sie sich das antun, was jetzt nach diesem Urteil geschieht?“, wurde ich in den vergangenen Tagen aus einem ausländischen Unternehmen gefragt, das hier investieren möchte.