 Strukturwandel: WWF-Studie warnt vor Fokussierung auf Großunternehmen

Eine bislang unveröffentlichte Studie des Instituts Arbeit und Technik (IAT) im Auftrag des World Wildlife Fund for Nature (WWF), die der WirtschaftsWoche vorab vorliegt, warnt vor einer Fokussierung auf Großunternehmen in der Wirtschaftsförderung. „Eine Orientierung an Großunternehmen und damit auch eine unzureichende Entwicklung und Förderung von kleineren Unternehmen hat einen frühzeitigen Strukturwandel behindert“, heißt es in der WWF-Studie. Und weiter: Die langjährige Fokussierung insbesondere auf Großunternehmen werde „sehr kritisch betrachtet“.