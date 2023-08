Subventionspaket: Siemens will Solar-Wechselrichter in den USA produzieren

Siemens will ab 2024 mit der Produktion von Komponenten für Solarenergie in den USA über einen Vertragshersteller im Bundessstaat Wisconsin beginnen. In einer Anlage des Fertigungsdienstleisters Sanmina in der Stadt Kenosha wolle Siemens Stringwechselrichter für den amerikanischen Markt herstellen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Die Produktion solle auf eine Kapazität von bis zu 800 Megawatt pro Jahr hochgefahren werden.