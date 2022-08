Sustainable Impact Award 2022 Seien Sie dabei bei der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises für Unternehmen

Unternehmen suchen die richtige Strategie, um nachhaltig zu werden – und die WirtschaftsWoche und Generali zeichnen die Besten aus. 70 Unternehmen haben sich für den zweiten „Sustainable Impact Award“ beworben, weil sie ihre Strategie, ihre Produkte und auch ihre Firmenkultur nachhaltig umgebaut haben. Teilnahmeberechtigt in den drei Hauptkategorien sind Unternehmen, die mehr als fünf Jahre am Markt sind, in 2021 nicht mehr als 2,5 Milliarden Euro Umsatz erzielt haben und maximal 10.000 Mitarbeiter beschäftigen.