Tankstellen-Studie: Wer vom Benzinverkauf am meisten profitiert

60 Stunden in der Woche hinter der Kasse stehen und dennoch am Existenzminium leben – laut dem Tankstellen-Interessenverband (TIV) ist das die bittere Realität vieler Tankstellenpächter. Der Vorsitzende des TIVs, Peter Hengstermann, prangerte daher kürzlich in der „Welt“ die prekären Verhältnisse im Tankstellengeschäft an, die an eine Form der Leibeigenschaft erinnere. Seine Forderung: Eine Art Mindestlohn für die Pächter. Zwei Cent je Liter, nicht weniger, sollen die Betreiber der Zapfsäulen von den großen Mineralölherstellern bekommen.