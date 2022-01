Teure Zweittarife bei Grundversorgern Dreifacher Preis für Neukunden: Stadtwerke schlagen bei Strompreis zu

354 Strom- und 351 Gasgrundversorger in Deutschland haben laut Daten des Vergleichsportals Check24 in den letzten Wochen einen zweiten, teureren Tarif für Neukunden geschaffen. Die anhaltende Preisexplosion im Energiesektor zwingt Billigstromanbieter in die Knie. Viele Grundversorger müssen deshalb jetzt Tausende Neukunden in kürzester Zeit aufnehmen. In einer Stichprobe, die die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen unter regionalen Anbietern durchgeführt hat, waren es rund 80 Prozent. „Die Differenz zwischen Neukunden- und Bestandskundenpreisen beträgt dabei durchschnittlich mehr als das Doppelte“, erläutern die Verbraucherschützer. Teilweise hätten Stromanbieter dabei das Dreifache des üblichen Marktpreises verlangt, der in Nordrhein-Westfalen derzeit bei 34 Cent pro Kilowattstunde liegt.