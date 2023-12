Thomas Flohr Ein total verrücktes Jahr für den Privatjet-König

Dass Thomas Flohr weiß, was die Superreichen brauchen, zeigt sein eigener Lebensstil: Er residiert in einem siebenstöckigen Chalet am Suvretta-Hang von St. Moritz. Einem Fernsehteam führte er mal den Squash-Platz, die Spielecke mit Flipper-Automaten und den Weinkeller vor. In der Garage standen mehrere Rennautos. Auch das Spa hatte das gewisse Etwas: Eine Kamera auf dem Dach filmte das Alpenpanorama draußen und projizierte es an die Wand. Flohr zelebriert sich als Lebemann mit langen Haaren und Surferbart, als Draufgänger, Kunstsammler, Erfolgsmensch. In seinem Ferrari fährt er bei Autorennen rund um den Globus mit. Und seine Tochter Nina ist qua Heirat tatsächlich eine Prinzessin von Griechenland und Dänemark geworden.