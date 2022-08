Too big to fail Unipers Milliardenverlust zeigt Deutschlands Not

Anfang Juli, kurz nachdem Wladimir Putin die Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 dramatisch gedrosselt hatte, hatte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach in einer Aufsehen erregenden Pressekonferenz verdeutlicht, wie groß Unipers Not war, weil dem Unternehmen das russische Gas fehlte und es zu exorbitanten Preisen am Spotmarkt nachkaufen musste. Der Fehlbetrag, so viel war klar, würde sich im Monat auf einen Betrag knapp unter 1 Milliarde Euro belaufen. Die Rede war, nicht von Maubach, eher von Robert Habeck, von einem „Lehman-Moment“ – und Uniper, das war allen klar, war too big to fail. Mehr als 100 Stadtwerke hängen von dem Unternehmen ab, viele Unternehmen. Also sprang der Staat ein: Der Bund übernimmt 30 Prozent, dazu gibt’s Kredite von der Förderbank KfW in Höhe von 9 Milliarden Euro.