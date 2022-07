Trading-Chef von Vattenfall „Wir kaufen quasi aus der Badewanne“

Geändert hat sich für Vattenfall über die letzten Jahre noch mehr: In Brunsbüttel und Krümmel betrieb das Unternehmen zwei Atomkraftwerke. Mit dem beschleunigten Atomausstieg, den Deutschland nach dem Atomunglück in Fukushima beschloss, musste Vattenfall die AKWs vom Netz nehmen und rückbauen. Die Bundesregierung zahlte über 1,4 Milliarden Euro an Vattenfall – als Entschädigung für die entgangenen Gewinne beim Atomstromverkauf. Die Kompensationszahlen und Einnahmen durch den Verkauf des Stromnetzes in Berlin hatten dem Unternehmen für das Geschäftsjahr 2021 enorme Gewinne beschert.