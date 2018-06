General Electric trennt sich von Medizinsparte und Gastochter

Konzernchef Flannery hatte angekündigt, Firmenteile im Wert von 20 Milliarden Dollar zu versilbern. Einiges wurde bereits eingeleitet. So wird die Zugantriebssparte GE Transportation mit dem Zugausrüster Wabtec zusammengelegt. Das Geschäft mit industriellen Gasmotoren soll an den Finanzinvestor Advent verkauft werden. Nach der Ausgliederung der Transport-Sparte solle nun auch dieser Bereich eigenständig werden. Zudem solle in den kommenden zwei bis drei Jahren der 62,5-prozentige Anteil an Baker Hughes in „einem geordneten Verfahren“ abgestoßen werden. Ziel sei es, die Konzernstruktur zu verschlanken und die Schulden zu reduzieren. „Wir werden unser Geschäft und unsere Bilanz weiter verbessern, wenn wir GE einfacher und stärker machen“, erklärte GE-Chef John Flannery.