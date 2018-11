„Übergangsfrist mindestens ein Jahr“ Kohlemeiler dürfen ohne Entschädigung vorzeitig vom Netz

Obwohl bei der Entschädigungsfrage nun wichtige Details geklärt scheinen, verzögert sich die Arbeit. Mitte dieser Woche hatten sich die Ministerpräsidenten der besonders betroffenen Länder Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt quer gestellt. Dietmar Woidke (SPD), Michael Kretschmer und Reiner Haseloff (beide CDU) wandten sich in einem Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und kritisierten, dass der Strukturwandel in den Kohlegegenden aus dem Blick der Experten geraten sei. Bei Einsetzung der Kommission sei der Umbau der Infrastruktur zentral gewesen sowie „die Schaffung neuer gleichwertiger Arbeitsplätze“. So sei keine Unterstützung aus ihren Bundesländern zu erreichen. Deshalb wurde der Termin zur Vorlage von Empfehlungen der Kommission kurzfristig von Ende November in den Januar 2019 vertagt.