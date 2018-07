Übernahme Innogy kauft US-Anbieter für Ladeinfrastruktur

Die RWE-Ökostromtochter Innogy will sich durch eine kleine Übernahme in den USA im Bereich E-Mobilität verstärken. Innogy erwerbe BTCPower, einen Anbieter für Ladeinfrastruktur im Bereich Elektromobilität, teilte der Konzern am Montag mit. Die Transaktion verschaffe Innogy ein komplettes Schnelllade-Produktportfolio für den nordamerikanischen Markt. Das 1999 gegründete Unternehmen mit Sitz in Südkalifornien setzte den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 7,2 Millionen Dollar um.