Übernahme Ölriese Chevron will Anadarko kaufen

In der Ölbranche kommt es zur größten Übernahme seit Jahren: Der US-Konzern Chevron will für 33 Milliarden Dollar (umgerechnet knapp 30 Milliarden Euro) das Förderunternehmen Anadarko Petroleum kaufen. Es wäre der größte Deal in dem Sektor seit der Übernahme des Gasspezialisten BG Group durch den Öl-Giganten Royal Dutch Shell im Jahr 2016. Wie Chevron am Freitag mitteilte, werden im Rahmen der Transaktion auch 15 Milliarden Dollar Schulden von Anadarko übernommen.