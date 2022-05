Ukraine sperrt Pipeline Dreht Russland jetzt langsam den Gashahn zu?

In Deutschland ist noch offen, was genau die Konsequenzen des russisch-ukrainischen Gasstreits sein können. Die über die Ukraine nach Deutschland gelieferte Menge entspricht in etwa 10 bis 15 Prozent des gesamten von Russland bezogenen Gases. In zwei, drei Tagen dürfte genau erkennbar sein, wie viel russisches Gas in Deutschland denn nun tatsächlich nicht ankommt. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur in Bonn, twitterte am frühen Mittwochnachmittag einen Bericht seines Hauses, in dem es hieß, dass die Zuflüsse nach Deutschland über die Ukraine am Anlandepunkt Waidhaus gegenüber Dienstag um 25 Prozent zurückgegangen seien. Allerdings seien diese Mengen durch „höhere Flüsse“ aus Norwegen und den Niederlanden ausgeglichen worden. In dem Bericht heißt es: „Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil.“ Der Druck auf Müller, nun die genauen Pläne – vor allem die Abschaltpläne im Fall einer Gasmangelsituation – vorzulegen, dürfte dennoch wachsen, die „Frühwarnstufe“ des so genannten Notfallplans Gas hat Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) bereits ausgerufen.