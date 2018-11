Unbezahlte Rechnungen Immer mehr Haushalten wird der Strom abgestellt

10. November 2018

Mehr als 344.000 Haushalten in ganz Deutschland wurde zuletzt innerhalb eines Jahres der Strom gesperrt – eine stille, aber drastische Folge von Armut. Bild: dpa Bild:

Die Stromversorger in Deutschland drohen jedes Jahr Millionen Haushalten an, ihnen wegen unbezahlter Rechnungen den Strom abzudrehen. In den allermeisten Fällen kommt es nicht so weit – doch die Zahl der Stromsperren steigt.