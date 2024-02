Uniper: Das unwahrscheinlichste Comeback aller Zeiten

Die EU-Kommission hatte die staatliche Übernahme Unipers Ende 2022 unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass der Staat seine Beteiligung bis spätestens 2028 auf maximal 25 Prozent plus eine Aktie abschmilzt. Zudem muss Uniper bis Ende 2026 eine Reihe von Vermögenswerten verkaufen, darunter das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen. Vorstandschef Lewis zeigte sich zuversichtlich, dass alle Assetverkäufe in dem vorgegebenen Zeitraum abgewickelt werden. Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass der Bund bereits im kommenden Jahr, also 2025, bis zu 30 Prozent der Anteile im Rahmen eines sogenannten Re-IPOs an die Börse bringen könnte.