Uniper und Sefe: Verstaatlichte Energieversorger zahlten Händlern angeblich Millionenboni

Sefe, die frühere Gazprom Germania, und Uniper waren durch den russischen Gaslieferstopp in Schieflage geraten. Sie mussten Rekordsummen für Ersatzbeschaffungen aufbringen. Der Bund hielt den Betrieb mit Darlehen, Kreditzusagen und Finanzspritzen in Höhe von 26 Milliarden Euro aufrecht, ehe er die für die Gasversorgung in Deutschland wichtigen Konzerne verstaatlichte.