Uniper-Verstaatlichung „Das Geschäftsmodell ist tot“

Wegen all dem ist der Druck auf die Bundesregierung stetig gestiegen, mehrheitlich bei Uniper einzusteigen. Betriebsräte und die Gewerkschaften Verdi und IG BCE haben an Berlin appelliert, das Geschäft führend zu übernehmen. Mit Fortum waren sie sich nie eins, sie fürchteten eine Zerschlagung. In Helsinki dagegen wuchs der Ärger über das deutsche Unternehmen, das sich in ein Fass ohne Boden verwandelt zu haben schien.



Auf Robert Habeck, dem Wirtschafts- und Klimaminister, lastete zunehmend eine sehr spezielle Fragestellung: Was soll das eigentlich mit der Gasumlage, mit der Belastung von Verbrauchern, wenn ihr, also der Bund, Uniper ohnehin übernehmt, wenn ihr die Treuhandschaft für die Sefe, die frühere Gazprom Germania, habt – und auch die EnBW-Tochter VNG Staatshilfe beantragt hat? Mit der Uniper-Übernahme geraten Sinn und Zweck der Gas-Umlage jedenfalls immer mehr in Zweifel.