Uniper Was soll nur aus dem Staatskonzern werden?

Doch so klar die Personalien sind, so unklar ist weiterhin, wo der Vorstand, die Bundesregierung und vor allem das Finanzministerium, das für diese Staatsbeteiligung verantwortlich ist, mit Uniper hinwollen. Doch spätestens bis Ende des Jahres, so sehen es Vorgaben der EU-Kommission vor, muss klar sein, mit welchem Konzept Uniper in den nächsten Jahren wieder kapitalmarktfähig und eigenständig werden soll – und der Staat seinen Anteil auf 25 Prozent plus 1 Aktie zurückführen kann. „Dazu werden wir in den nächsten Monaten unsere Vorstellungen einbringen“, sagt Interims-Chefin Dönges laut ihrem vorab veröffentlichten Redetext auf der Hauptversammlung, die an diesem Mittwoch ist. Die Neuen stehen also unter erheblichem Druck, Uniper auch neu zu erfinden.