„Unvermeidlicher Schritt“ E.On streicht Stellen in Großbritannien

Die Folgen der Übernahme der ehemaligen RWE-Tochter Innogy durch den Konkurrenten E.On bekommen als erste die Beschäftigten in Großbritannien zu spüren. Der größte deutsche Energieversorger will dort in erheblichem Umfang Stellen streichen. Angesichts ausbleibender Profite auf dem britischen Privatkundenmarkt sei dieser Schritt unvermeidlich, sagte E.On-Chef Johannes Teyssen am Freitag. Betroffen sind die Mitarbeiter der zu E.On gekommenen Innogy-Vertriebsgesellschaft NPower, die 5800 Beschäftigte hat. Die britische Gewerkschaft Unison erwartet, dass 4500 Jobs wegfallen.