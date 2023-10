US-Ölkonzern: Exxon verkauft möglicherweise Anteil am LNG-Terminal an Blackrock

Der US-Ölkonzern Exxon Mobil hat für seinen knapp 71-prozentigen Anteil am LNG-Terminal an der Adria Blackrock als möglichen Käufer ausgemacht. „Die Auswahl ist das Ergebnis eines gründlichen Bewertungsprozesses, an dem mehrere potenzielle Käufer beteiligt waren“, sagte ein Exxon-Sprecher.