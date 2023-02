Vattenfall-Handelschef „Der Markt für Gas und Strom hat funktioniert“

Was sind die Alternativen zu CfDs?

Meistens Power Purchase Agreements, so genannte PPAs, also direkte Abnahmeverträge zwischen Erzeuger und Verbraucher. Aber vielleicht sollte ich das grundsätzlich erläutern: Wenn ich einen neuen Windpark eröffnen möchte, habe ich drei Möglichkeiten, den Strom zu verkaufen: Wenn es die Möglichkeit gäbe, könnte ich einen Differenzvertrag mit dem Staat abschließen und damit den Preis stabilisieren. Ich könnte, zweitens, einen PPA abschließen mit einem großen Abnehmer. Damit stabilisiere ich den Preis auch, aber ich muss das Kreditrisiko des Abnehmers im Blick behalten. Drittens könnte ich einfach nichts machen oder mich so im Markt absichern, hedgen, wie ich das für richtig halte. Aus unserer Sicht sollten die Differenzverträge freiwillig sein. Wenn sie verpflichtend gemacht würden, dass man sich also nur an den Staat wenden und sagen muss: Jetzt möchte ich einen CfD – das hielten wir nicht für richtig. Andere Wege sollten immer offenbleiben.