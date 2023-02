Vattenfall-Handelschef „Der Markt für Gas und Strom hat funktioniert“

Bei Vattenfall sind Sie also keine Fans von staatlichen Eingriffen in die Preisbildung. Nun hat die spanische Regierung einen Vorschlag gemacht, sehr stark auf sogenannte Differenzverträge zu setzen, Contracts for Difference, CfDs, um den Preis staatlich zu subventionieren. Das würde auch die Möglichkeiten verkleinern, auf dem Spotmarkt zu handeln. Was für Auswirkungen kann das auf Ihre Geschäfte haben?

Der Einfluss von CfDs auf den Großhandelsmarkt hängt stark von der Ausgestaltung ab – an sich hat es aber weniger mit einem Eingriff in die freie Preisbildung zu tun. Das ist gut, da wir Preissignale brauchen, um zu wissen, wo in Europa der Strom hinfließen soll. CfDs würden für uns zunächst eine weitere Möglichkeit bedeuten, Geschäfte neuer Stromerzeugung abzusichern. Aber für den Markt generell würden sie natürlich eine sehr viel größere Rolle des Staates mit sich bringen. Dies würde die Lage komplett ändern. Vor anderthalb Jahren war das kaum ein Thema, weil die Preise niedrig waren. Dann haben wir eine ganz hektische Periode erlebt, und jetzt geht es wieder Richtung Normal. Also muss man sich gut überlegen, ob der Eingriff des Staates in den Markt wirklich notwendig ist, denn unter anderem kann das Steuerzahler und vor allem die Kunden viel Geld kosten. Wir verstehen, dass kurzfristige Maßnahmen diskutiert werden, dass es wirtschaftlichen Druck gibt zu handeln, dass den Verbrauchern bestimmte Preise nicht zugemutet werden können. Aber für uns ist wichtig, dass die Reformen auch für Planbarkeit und Investitionen sorgen. Wenn wir uns für einen Windpark entscheiden, müssen wir die Regeln kennen.