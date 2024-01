Verdächtige sollen Regellücke genutzt haben Millionen-Betrug am Gasmarkt? Staatsanwaltschaft klagt Verdächtigen an

Eine solche Handelsstrategie ist an den Finanzmärkten völlig üblich, bis heute. Doch anders als an den Börsen soll es am Gasgroßmarkt bis 2018 kaum Zugangsbeschränkungen gegeben haben – mit der Folge, dass die Vierer-Gruppe Firmen aus Irland, Zypern und Großbritannien am deutschen Gasgroßmarkt anmelden konnte. Und dass sie über diese Firmen das Gas verkauften, ohne es zu besitzen oder im Nachhinein zu erwerben. Ihre Leerverkäufe füllten sich der Anklage nach auch später nicht mit Inhalt.